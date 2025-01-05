Так, причиною сирен є загроза застосування ударних БпЛА та балістики, повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати тривогу та прямувати в укриття.

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У частині областей України виє тривога

12:31, 5 січня Швидкісна ціль на Сумщині!

12:21, 5 січня Київ – в укриття! UPD: повідомляється, що ракета зникла в області.

12:21, 5 січня Швидкісна ціль на півдні Чернігівщини, курс південно-західний!

12:13, 5 січня Де зараз тривога: дивіться на карті

12:10, 5 січня Ракетна небезпека для східних областей!

12:03, 5 січня Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!