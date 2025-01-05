Так, причиною сирен є загроза застосування ударних БпЛА та балістики, повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати тривогу та прямувати в укриття.
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У частині областей України виє тривога
Швидкісна ціль на Сумщині!
Київ – в укриття!
UPD: повідомляється, що ракета зникла в області.
Швидкісна ціль на півдні Чернігівщини, курс південно-західний!
Де зараз тривога: дивіться на карті
Ракетна небезпека для східних областей!
Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!
БпЛА в північно-східній частині Київщини, курс західний.
Розвідувальний БпЛА північніше Кривого Рогу.