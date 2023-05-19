В Киеве и ряде областей тревога: немедленно направляйтесь в укрытие

Поздно ночью на 19 мая в ряде регионов прозвучали сирены, извещающие о воздушной тревоге. Сначала тревоги объявили на Востоке страны, затем сирены включили и в столице.

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01:10 Есть сообщения о взрывах в Херсоне.

В Николаевской области объявлена тревога.

Тревогу также объявили вВ Черниговской области снова слышны взрывы.Сирены также прозвучали и вВоздушная тревога вВ Киевской области раздаются взрывы.Отбой тревоги в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.Воздушную тревогу объявили вПо данным мониторинговых групп, причиной тревоги в северных областях стали вражеские беспилотники. Вероятно, иранские дроны-камикадзе.В Черниговской области раздались взрывы. Вероятно, работает ПВО.По данным мониторинговых групп, есть угроза баллистических ракет для восточных регионов. Причина тревоги в Киевской и Черниговской областях пока неизвестна.

00:01 Воздушную тревогу объявили в: