В Киеве и ряде областей тревога: немедленно направляйтесь в укрытие
19 мая 2023, 00:05Читати новину українською
Поздно ночью на 19 мая в ряде регионов прозвучали сирены, извещающие о воздушной тревоге. Сначала тревоги объявили на Востоке страны, затем сирены включили и в столице.
Если в вашем регионе тревога – немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал для вас собирает всю актуальную информацию о ситуации в регионах, в которых есть угроза вражеской атаки.
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01:10 Есть сообщения о взрывах в Херсоне.
В Николаевской области объявлена тревога.01:08 Тревогу также объявили в Волынской области .01:04 В Черниговской области снова слышны взрывы.01:03 Сирены также прозвучали и в Тернопольской области .01:00 Воздушная тревога в Ровенской и Хмельницкой областях.00:47 В Киевской области раздаются взрывы.00:42 Отбой тревоги в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.00:29 Воздушную тревогу объявили в Житомирской области.00:18 По данным мониторинговых групп, причиной тревоги в северных областях стали вражеские беспилотники. Вероятно, иранские дроны-камикадзе.00:13 В Черниговской области раздались взрывы. Вероятно, работает ПВО.00:05 По данным мониторинговых групп, есть угроза баллистических ракет для восточных регионов. Причина тревоги в Киевской и Черниговской областях пока неизвестна.
00:01 Воздушную тревогу объявили в:
- Киеве и Киевской области;
- Черниговской области;
- Харьковской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Донецкая область.