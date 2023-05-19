В Киеве и ряде областей тревога: немедленно направляйтесь в укрытие

19 мая 2023, 00:05
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Поздно ночью на 19 мая в ряде регионов прозвучали сирены, извещающие о воздушной тревоге. Сначала тревоги объявили на Востоке страны, затем сирены включили и в столице.

Если в вашем регионе тревога – немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал для вас собирает всю актуальную информацию о ситуации в регионах, в которых есть угроза вражеской атаки.

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01:10 Есть сообщения о взрывах в Херсоне.

В Николаевской области объявлена тревога.

01:08 Тревогу также объявили в Волынской области .01:04 В Черниговской области снова слышны взрывы.01:03 Сирены также прозвучали и в Тернопольской области .01:00 Воздушная тревога в Ровенской и Хмельницкой областях.00:47 В Киевской области раздаются взрывы.00:42 Отбой тревоги в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.00:29 Воздушную тревогу объявили в Житомирской области.00:18 По данным мониторинговых групп, причиной тревоги в северных областях стали вражеские беспилотники. Вероятно, иранские дроны-камикадзе.00:13 В Черниговской области раздались взрывы. Вероятно, работает ПВО.00:05 По данным мониторинговых групп, есть угроза баллистических ракет для восточных регионов. Причина тревоги в Киевской и Черниговской областях пока неизвестна.

00:01 Воздушную тревогу объявили в:

  • Киеве и Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Харьковской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Донецкая область.
Автор: Іван Магуряк