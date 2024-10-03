Днем 3 октября в Киеве и нескольких областях прозвучали сирены. 24 Канал следит за ситуацией.
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11:49, 3 октября
В Киеве отбой
В Киеве объявили отбой воздушной тревоги. Для области угроза сохраняется.
11:36, 3 октября
Угроза баллистики
Позже Воздушные силы проинформировали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.
Там призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
11:36, 3 октября
В Киеве тревога
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу.