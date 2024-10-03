Вдень 3 жовтня в Києві та кількох областях пролунали сирени. 24 Канал слідкує за ситуацією.
Дивіться також Росіяни роблять "клешні" навколо Вугледара та Селидового: як змінилася лінія фронту за тиждень
11:49, 3 жовтня
У Києві відбій
У Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Для області загроза зберігається.
11:36, 3 жовтня
Загроза балістики
Пізніше Повітряні сили поінформували про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.
Там закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
11:36, 3 жовтня
У Києві тривога
У Києві та Київській області оголосили повітряну тривогу.