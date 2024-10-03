Вдень 3 жовтня в Києві та кількох областях пролунали сирени. 24 Канал слідкує за ситуацією.

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11:49, 3 жовтня

У Києві відбій

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Для області загроза зберігається.

11:36, 3 жовтня

Загроза балістики

Пізніше Повітряні сили поінформували про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

Там закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

11:36, 3 жовтня

У Києві тривога

У Києві та Київській області оголосили повітряну тривогу.