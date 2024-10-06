Угроза была в первую очередь для жителей северо-восточных областей. 24 Канал призвал жителей в регионах, где объявлена тревога, оставаться в укрытиях гражданской защиты.

Смотрите также В Сумах прогремели взрывы

Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

22:14, 6 октября Воздушные силы сообщили об отбое ракетной опасности для Киевской области. В то же время атака "Шахедами" по регионам продолжается до сих пор.

22:12, 6 октября В Киеве отбой воздушной тревоги.

22:11, 6 октября Где раздается воздушная тревога: смотрите на карте

22:09, 6 октября Мониторинговые телеграм-каналы писали, что крылатая ракета, предварительно типа Х-59/69, прекратила свое существование в пределах Прилуцкого района. Ракетная опасность продолжается до отбоя.

22:06, 6 октября Крылатая ракета через Черниговскую область в направлении Киевской.