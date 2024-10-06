Загроза була першочергово для жителів північно-східних областей. 24 Канал закликав жителів у регіонах, де оголошена тривога, залишатися в укриттях цивільного захисту.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

22:14, 6 жовтня Повітряні сили повідомили про відбій ракетної небезпеки для Київської області. Водночас атака "Шахедами" по регіонах триває і досі.

22:12, 6 жовтня У Києві відбій повітряної тривоги.

22:11, 6 жовтня Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті

22:09, 6 жовтня Моніторингові телеграм-канали писали, що крилата ракета, попередньо типу Х-59/69, припинила своє існування в межах Прилуцького району. Ракетна небезпека триває до відбою.

22:06, 6 жовтня Крилата ракета через Чернігівщину у напрямку Київщини.