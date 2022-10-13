Людей призывают не пренебрегать правилами безопасности. Находиться в укрытии необходимо, пока не известят об отбое тревоги. Это правило спасает жизнь.
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Об угрозе сообщали жителям:
- Киевской области (отбой в 19:02);
- Винницкой области (отбой в 19:07);
- Одесской области (отбой в 19:00);
- Николаевской области (отбой в 19:05);
- Черниговской области (отбой в 19:03);
- Харьковской области (отбой в 19:12);
- Запорожской области (отбой в 19:17);
- Луганской области (там тревога продолжается с 4 апреля).
Россияне ударили по Львовской области
Максим Козицкий – глава Львовской ОВА – заявил, что россияне ударили по военному объекту во Львовской области. В общей сложности враг выпустил по территории области 6 ракет. Однако в цель попали только 2. Еще 4 сбили защитники украинского неба.
По словам Козицкого, объект, в который попали захватчики, расположен в Золочевском районе.
Также во время воздушной тревоги днем 13 октября ПВО сработала в:
- Тернопольской области;
- Черновицкой области;
- Ровненской области.
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