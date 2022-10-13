Людей призывают не пренебрегать правилами безопасности. Находиться в укрытии необходимо, пока не известят об отбое тревоги. Это правило спасает жизнь.

Заметьте Путин применит ядерное оружие, когда будет знать, что ему за это ничего не будет, – Зеленский

Об угрозе сообщали жителям:

Киевской области (отбой в 19:02);

Винницкой области (отбой в 19:07);

Одесской области (отбой в 19:00);

Николаевской области (отбой в 19:05);

Черниговской области (отбой в 19:03);

Харьковской области (отбой в 19:12);

Запорожской области (отбой в 19:17);

Луганской области (там тревога продолжается с 4 апреля).

Россияне ударили по Львовской области

Максим Козицкий – глава Львовской ОВА – заявил, что россияне ударили по военному объекту во Львовской области. В общей сложности враг выпустил по территории области 6 ракет. Однако в цель попали только 2. Еще 4 сбили защитники украинского неба.

По словам Козицкого, объект, в который попали захватчики, расположен в Золочевском районе.

Также во время воздушной тревоги днем ​​13 октября ПВО сработала в:

Тернопольской области;

Черновицкой области;

Ровненской области.

Заметьте – Украину мощно усилят в небе: смотрите видео