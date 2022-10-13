Людей закликають не нехтувати правилами безпеки. Перебувати в укритті необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Це правило рятує життя.

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Про загрозу сповіщали жителів:

  • Київської області (відбій о 19:02);
  • Вінницької області (відбій о 19:07);
  • Одеської області (відбій 19:00);
  • Миколаївської області (відбій о 19:05);
  • Чернігівської області (19:03);
  • Харківської області (відбій о 19:12);
  • Запорізької області (відбій о 19:17);
  • Луганської області (там тривога триває з 4 квітня).

Росіяни вдарили по Львівській області

Максим Козицький – очільник Львівської ОВА – заявив, що росіяни вдарили по військовому об'єкту у Львівській області. Загалом ворог випустив по території області 6 ракет. Однак у ціль влучили лише 2. Ще 4 збили захисники українського неба.

За словами Козицького, об'єкт, у який влучили загарбники, розташований у Золочівському районі.

Також під час повітряної тривоги вдень 13 жовтня ППО спрацювала о:

  • Тернопільській області;
  • Чернівецькій області;
  • Рівненській області.

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