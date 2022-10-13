Людей закликають не нехтувати правилами безпеки. Перебувати в укритті необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Це правило рятує життя.
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Про загрозу сповіщали жителів:
- Київської області (відбій о 19:02);
- Вінницької області (відбій о 19:07);
- Одеської області (відбій 19:00);
- Миколаївської області (відбій о 19:05);
- Чернігівської області (19:03);
- Харківської області (відбій о 19:12);
- Запорізької області (відбій о 19:17);
- Луганської області (там тривога триває з 4 квітня).
Росіяни вдарили по Львівській області
Максим Козицький – очільник Львівської ОВА – заявив, що росіяни вдарили по військовому об'єкту у Львівській області. Загалом ворог випустив по території області 6 ракет. Однак у ціль влучили лише 2. Ще 4 збили захисники українського неба.
За словами Козицького, об'єкт, у який влучили загарбники, розташований у Золочівському районі.
Також під час повітряної тривоги вдень 13 жовтня ППО спрацювала о:
- Тернопільській області;
- Чернівецькій області;
- Рівненській області.
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