Людей закликають не нехтувати правилами безпеки. Перебувати в укритті необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Це правило рятує життя.

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Про загрозу сповіщали жителів:

Київської області (відбій о 19:02);

Вінницької області (відбій о 19:07);

Одеської області (відбій 19:00);

Миколаївської області (відбій о 19:05);

Чернігівської області (19:03);

Харківської області (відбій о 19:12);

Запорізької області (відбій о 19:17);

Луганської області (там тривога триває з 4 квітня).

Росіяни вдарили по Львівській області

Максим Козицький – очільник Львівської ОВА – заявив, що росіяни вдарили по військовому об'єкту у Львівській області. Загалом ворог випустив по території області 6 ракет. Однак у ціль влучили лише 2. Ще 4 збили захисники українського неба.

За словами Козицького, об'єкт, у який влучили загарбники, розташований у Золочівському районі.

Також під час повітряної тривоги вдень 13 жовтня ППО спрацювала о:

Тернопільській області;

Чернівецькій області;

Рівненській області.

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