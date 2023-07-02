Воздушные силы ВСУ заявили, что в небо взлетел вражеский самолет Ту-22м3 с аэродрома Моздок в Северной Осетии. Сирены раздались ориентировочно в 7:21 2 июля, отбои – ориентировочно в 8:09.

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Что известно о воздушной тревоге

Сирены раздались на Востоке, Севере, Юге и в Центре Украины. В телеграм-канале monitor сообщили, что причина тревоги – активность стратегической авиации Ту-22м3 вдоль Восточной границы.

Уточнение: (вылет – 24 Канал) Ту-22м3 с аэродрома Моздок,

– заявили Воздушные силы ВСУ.

Следует отметить, что в 7:22 в Киевской области сообщали о ракетной опасности.



Где в Украине звучит воздушная тревога / Скриншот с карты тревог Украины

Отбои воздушной тревоги в Украине начали объявлять ориентировочно в 8:09 2 июля.

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