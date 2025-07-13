Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о тревоге?

Во время атаки ударными беспилотниками в Воздушных силах ВСУ также сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока. Фиксировали цель в Сумской области, которая двигалась в направлении Черниговской области.

Мониторинговые каналы сообщают о вероятном пуске ракет Искандер или систем ПВО С-300/С-400. По предварительной информации, пуски произошли с территории Курской области. Сейчас дополнительные детали официально не указывают.

Киевская городская военная администрация, в частности, сообщила об объявлении воздушной тревоги в столице. Там призвали местных жителей направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения воздушной тревоги.