Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Що відомо про тривогу?

Під час атаки ударними безпілотниками у Повітряних силах ЗСУ також повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. Фіксували ціль у Сумській області, яка рухалася у напрямку Чернігівської області.

Моніторингові канали повідомляють про ймовірний пуск ракет Іскандер або систем ППО С-300/С-400. За попередньою інформацією, пуски відбулися з території Курської області. Наразі додаткові деталі офіційно не вказують.