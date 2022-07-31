Людям необходимо уходить в укрытие. Об угрозе артобстрела в Черниговской области сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус. Сирены начали раздаваться около 15:40.

Читайте также Враг хочет улучшить позиции по направлению Бахмута и Авдеевки: карта боевых действий по состоянию на 31 июля

Регионы, где была воздушная тревога:

Киевская область и Киев,

Житомирская,

Черниговская,

Черкасская,

Кировоградская.

Около 16 часов везде объявили отбой тревоги.

Телеграм-канал "Белорусский Гаюн" сообщал, что информации о вылетах истребителей или запусках ракет с территории Беларуси не было. Предполагалось, что угроза могла поступать из Брянской или Смоленской областей россии.

Как действовать

После сигнала воздушной тревоги необходимо срочно спускаться в укрытие. Там следует находиться до отбоя, о котором известят на официальных ресурсах.

Если возможности уйти в укрытие нет, нужно хотя бы соблюдать правила двух стен дома. Это значит, что от места потенциального удара вас должно отделять две стены. Одна будет сдерживать ударную волну, другая – защищать от обломков. Не следует находиться на улице во время тревоги.