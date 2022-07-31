Людям необходимо уходить в укрытие. Об угрозе артобстрела в Черниговской области сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус. Сирены начали раздаваться около 15:40.
Читайте также Враг хочет улучшить позиции по направлению Бахмута и Авдеевки: карта боевых действий по состоянию на 31 июля
Регионы, где была воздушная тревога:
- Киевская область и Киев,
- Житомирская,
- Черниговская,
- Черкасская,
- Кировоградская.
Около 16 часов везде объявили отбой тревоги.
Телеграм-канал "Белорусский Гаюн" сообщал, что информации о вылетах истребителей или запусках ракет с территории Беларуси не было. Предполагалось, что угроза могла поступать из Брянской или Смоленской областей россии.
Как действовать
После сигнала воздушной тревоги необходимо срочно спускаться в укрытие. Там следует находиться до отбоя, о котором известят на официальных ресурсах.
Если возможности уйти в укрытие нет, нужно хотя бы соблюдать правила двух стен дома. Это значит, что от места потенциального удара вас должно отделять две стены. Одна будет сдерживать ударную волну, другая – защищать от обломков. Не следует находиться на улице во время тревоги.