Людям необхідно йти в укриття. Про загрозу артобстрілу Чернігівської області повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус. Сирени почали лунали близько 15:40.

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Регіони, де була повітряна тривога:

Київська область та Київ,

Житомирська,

Чернігівська,

Черкаська,

Кіровоградська.

Близько 16:00 скрізь оголосили відбій тривоги.

Телеграм-канал "Беларускі Гаюн" повідомляв, що інформації про вильоти винищувачів або запуски ракет з території Білорусі не було. Припускали, що загроза могла надходити із Брянської чи Смоленської областей росії.

Як діяти

Після сигналу повітряної тривоги необхідно терміново спускатись в укриття. Там слід перебувати до відбою, про який сповістять на офіційних ресурсах.

Якщо можливості піти в укриття немає, потрібно хоча б дотримуватись правил двох стін вдома. Це означає, що від місця потенційного удару вас має відділяти 2 стіни. Одна стримуватиме ударну хвилю, інша – захищатиме від уламків. Не варто перебувати на вулиці під час тривоги.