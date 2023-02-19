Украинцев призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Важно Россия стягивает авиацию к границам: генерал-лейтенант назвал ситуацию очень серьезной

Где извещают об угрозе

Об угрозе сообщают в следующих областях:

Киевской;

Черниговской;

Черкасской;

Кировоградской;

Днепропетровской;

Донецкий;

Луганской;

Харьковской;

Сумской;

Черниговской.

Заметьте! Местные телеграмм-каналы сообщают, что взрыв прогремел в Краматорске. В то же время, подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

Украинцы призывают оперативно реагировать на воздушные тревоги.

Россия может увеличить количество обстрелов

Российские захватчики к годовщине полномасштабного вторжения могут увеличить количество обстрелов. Об этом заявил Федор Вениславский – член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. В то же время он подчеркнул, что речь идет не о сотнях ракет.

По всей вероятности, с 22 по 24 февраля войска России могут их использовать, но это будут точно не сотни, а десятки, возможно, – до ста ракет,

– добавил Вениславский.