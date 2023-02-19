Украинцев призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Важно Россия стягивает авиацию к границам: генерал-лейтенант назвал ситуацию очень серьезной

Где извещают об угрозе

Об угрозе сообщают в следующих областях:

  • Киевской;
  • Черниговской;
  • Черкасской;
  • Кировоградской;
  • Днепропетровской;
  • Донецкий;
  • Луганской;
  • Харьковской;
  • Сумской;
  • Черниговской.

Украинцы призывают оперативно реагировать на воздушные тревоги.

Россия может увеличить количество обстрелов

Российские захватчики к годовщине полномасштабного вторжения могут увеличить количество обстрелов. Об этом заявил Федор Вениславский – член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. В то же время он подчеркнул, что речь идет не о сотнях ракет.

По всей вероятности, с 22 по 24 февраля войска России могут их использовать, но это будут точно не сотни, а десятки, возможно, – до ста ракет,
– добавил Вениславский.