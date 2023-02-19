Украинцев призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
Важно Россия стягивает авиацию к границам: генерал-лейтенант назвал ситуацию очень серьезной
Где извещают об угрозе
Об угрозе сообщают в следующих областях:
- Киевской;
- Черниговской;
- Черкасской;
- Кировоградской;
- Днепропетровской;
- Донецкий;
- Луганской;
- Харьковской;
- Сумской;
- Черниговской.
Украинцы призывают оперативно реагировать на воздушные тревоги.
Россия может увеличить количество обстрелов
Российские захватчики к годовщине полномасштабного вторжения могут увеличить количество обстрелов. Об этом заявил Федор Вениславский – член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. В то же время он подчеркнул, что речь идет не о сотнях ракет.
По всей вероятности, с 22 по 24 февраля войска России могут их использовать, но это будут точно не сотни, а десятки, возможно, – до ста ракет,
– добавил Вениславский.