Українців закликають негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.
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Де сповіщають про загрозу
Про загрозу повідомляють у таких областях:
- Київській;
- Чернігівській;
- Черкаській;
- Кіровоградській;
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Луганській;
- Харківській;
- Сумській;
- Чернігівській.
Українців закликають оперативно реагувати на повітряні тривоги.
Росія може збільшити кількість обстрілів
Російські загарбники до роковин повномасштабного вторгнення можуть збільшити кількість обстрілів. Про це заявив Федір Веніславський – член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Водночас він наголосив, що мовиться не про сотні ракет.
Цілком імовірно, що з 22 по 24 лютого війська Росії можуть їх використовувати, але це будуть точно не сотні, а десятки, можливо, – до ста ракет,
– додав Веніславський.
У Повітряних силах ЗСУ також прогнозують до 24 лютого загострення на фронті та ракетні обстріли. Водночас захисники українського неба – готові. Герої мають засоби для відбиття атак. Окрім того, очікують нові види ППО. Зокрема, мовиться про ЗРК Patriot та SAMP/T.
"Це, на жаль, є щодня, тому день від дня фактично нічим не відрізняється. Йдуть постійні обстріли, атаки від "вагнерівців" і всіх інших, які туди лізуть. Тому особливо говорити про якусь драматичну ситуацію навряд чи доводиться", – заявили у Повітряних силах ЗСУ.