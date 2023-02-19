Українців закликають негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Зверніть увагу Росія стягує авіацію до кордонів: генерал-лейтенант назвав ситуацію дуже серйозною

Де сповіщають про загрозу

Про загрозу повідомляють у таких областях:

Київській;

Чернігівській;

Черкаській;

Кіровоградській;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Луганській;

Харківській;

Сумській;

Чернігівській.

Зауважте! Місцеві телеграм-канали повідомляють, що вибух пролунав у Краматорську. Водночас підтвердження або спростування цієї інформації наразі немає.

Українців закликають оперативно реагувати на повітряні тривоги.

Росія може збільшити кількість обстрілів

Російські загарбники до роковин повномасштабного вторгнення можуть збільшити кількість обстрілів. Про це заявив Федір Веніславський – член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Водночас він наголосив, що мовиться не про сотні ракет.

Цілком імовірно, що з 22 по 24 лютого війська Росії можуть їх використовувати, але це будуть точно не сотні, а десятки, можливо, – до ста ракет,

– додав Веніславський.

У Повітряних силах ЗСУ також прогнозують до 24 лютого загострення на фронті та ракетні обстріли. Водночас захисники українського неба – готові. Герої мають засоби для відбиття атак. Окрім того, очікують нові види ППО. Зокрема, мовиться про ЗРК Patriot та SAMP/T.

"Це, на жаль, є щодня, тому день від дня фактично нічим не відрізняється. Йдуть постійні обстріли, атаки від "вагнерівців" і всіх інших, які туди лізуть. Тому особливо говорити про якусь драматичну ситуацію навряд чи доводиться", – заявили у Повітряних силах ЗСУ.