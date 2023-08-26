В течение 25 августа на всей территории Украины шесть раз объявляли воздушную тревогу. Причиной этого были взлеты МиГ-31К. После полуночи 26 августа сирены прозвучали в Киеве и ряде областей. Сначала были предположения, что враг снова поднял в небо ракетоносители "Кинжалов".

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Воздушная тревога предупреждала о баллистике

Подчеркиваем, что россияне очень коварны. Каждый раз, когда объявляют воздушную тревогу, ни в коем случае не игнорируйте ее. Отправляйтесь к укрытиям и находитесь там, пока не будет сигнала об отбое. Это может спасти вам жизнь.

Россия шесть раз поднимала МиГ-31К

Напомним, что в течение второй половины 25 августа оккупанты шесть раз поднимали в небо ракетоносители "Кинжалов". Каждый раз, когда взлетал МиГ-31К, по всей территории Украины звучала воздушная тревога. Если конкретнее, то:

  • около 17:04;
  • около 18:02;
  • около 20:22;
  • около 21:40;
  • около 22:22;
  • и около 23:26.