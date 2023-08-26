Впродовж 25 серпня по всій території України шість разів оголошували повітряну тривогу. Причиною цього були зльоти МіГ-31К. Після півночі 26 серпня сирени пролунали у Києві та низці областей. Спочатку були припущення, що ворог знову підняв у небо ракетоносії "Кинджалів".

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Повітряна тривога попереджала про балістику

Наголошуємо, що росіяни надзвичайно підступні. Щоразу, коли оголошують повітряну тривогу, ні в якому разі не ігноруйте її. Вирушайте до укриттів і перебувайте там доти, поки не буде сигналу про відбій. Це може врятувати вам життя.

Росія шість разів підіймала МіГ-31К

Нагадаємо, що впродовж другої половини 25 серпня окупанти шість разів підіймали у небо ракетоносії "Кинджалів". Щоразу, коли злітав МіГ-31К, по всій території України лунала повітряна тривога. Якщо конкретніше, то:

  • близько 17:04;
  • близько 18:02;
  • близько 20:22;
  • близько 21:40;
  • близько 22:22.
  • ​та близько 23:26.