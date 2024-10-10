Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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12:08, 10 октября Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с юга, в областях где объявлена воздушная тревога.

12:06, 10 октября Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма,

– говорится в сообщении Воздушных сил.