Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Смотрите также В Николаеве прогремели взрывы
12:08, 10 октября
Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с юга, в областях где объявлена воздушная тревога.
12:06, 10 октября
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма,
– говорится в сообщении Воздушных сил.
12:04, 10 октября
Скоростная цель с временно оккупированного Крыма движется в северо-западном направлении.