Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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12:08, 10 жовтня Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошену повітряну тривогу.

12:06, 10 жовтня Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Криму,

– йдеться у повідомленні Повітряних сил.