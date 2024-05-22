19:55, 22 мая

Мониторинговые телеграмм-каналы сообщали о новых пусках ракет, впрочем эта информация не подтвердилась. Сейчас в регионах, где объявлена тревога, сохраняется угроза, поэтому призываем украинцев быть в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.