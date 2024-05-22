Про це попередили в Повітряних силах. Закликаємо українців не нехтувати сигналом тривоги й пройти в найближче укриття

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В низці областей є загроза балістики

19:55, 22 травня

Моніторингові телеграм-канали повідомляли про нові пуски ракет, втім ця інформація не підтвердилася. Наразі в регіонах, де оголошено тривогу, зберігається загроза, тому закликаємо українців бути в укриттях до відбою повітряної тривоги.

19:45, 22 травня

Повітряні сили попередили, про швидкісну ціль через Кривий Ріг в північному напрямку. Згодом моніторингові телеграм-канали повідомили, що балістична ракета припинила існування в межах Криворізького району Дніпропетровської області.

19:44, 22 травня

Наразі тривоги охопили Південь, Схід, центральні, а також Київську та Сумську області.


Мапа тривог станом на 19:49 22 травня

19:42, 22 травня

Повітряні сили повідомили, що тривогу оголосили через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

19:41, 22 травня

В Україні оголосили повітряну тривогу

Україною почала ширитися повітряна тривога. Сирени пролунали також і в Києві.