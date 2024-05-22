19:55, 22 травня

Моніторингові телеграм-канали повідомляли про нові пуски ракет, втім ця інформація не підтвердилася. Наразі в регіонах, де оголошено тривогу, зберігається загроза, тому закликаємо українців бути в укриттях до відбою повітряної тривоги.