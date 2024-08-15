Об этом предупреждали жителей Украины Воздушные силы ВСУ. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

Напомним, за сегодня это не первая воздушная тревога для жителей Киева и ряда других областей. Так, в столице и других регионах дважды с утра объявляли воздушную тревогу. Как сообщали в Воздушных силах, была угроза применения врагом баллистического вооружения.

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19:48, 15 августа Отбой угрозы,

– информируют в ПС.

19:47, 15 августа По областям раздаются сирены, оповещающие об отбое воздушной тревоги.

19:44, 15 августа

В нескольких областях продолжает продолжаться воздушная тревога / Скриншот 24 Канала

19:33, 15 августа Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления,

– сообщили в Воздушных силах.