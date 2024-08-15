Про це попереджали жителів України Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

Нагадаємо, за сьогодні це не перша повітряна тривога для жителів Києва та низки інших областей. Так, у столиці та інших регіонах двічі від ранку оголошували повітряну тривогу. Як повідомляли в Повітряних силах, була загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

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19:48, 15 серпня Відбій загрози,

– інформують в ПС.

19:47, 15 серпня По областях лунають сирени, що сповіщають про відбій повітряної тривоги.

19:44, 15 серпня

В декількох областях продовжує тривати повітряна тривога / Скриншот 24 Каналу

19:33, 15 серпня Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку,

– повідомили в Повітряних силах.