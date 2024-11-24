Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторы и Воздушные силы. У КГГА тоже призвали киевлян направляться немедленно в укрытие.

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В 16:20 мониторы отметили, что фиксируют две авиационные крылатые ракеты в направлении Чернигова. Через несколько минут в Чернигове прогремели взрывы.

По состоянию на сейчас воздушная тревога раздается в ряде областей. Угроза сохраняется до отбоя.

Ранее объявляли воздушную тревогу также из-за угрозы ударов беспилотниками. В частности, по данным военных, пролет БПЛА зафиксировали в Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Черниговской областях.