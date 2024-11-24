Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко. Призываем украинцев не пренебрегать безопасностью и оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

К теме Украину атакуют "Шахеды": тревога дошла до Киева

В Киеве раздаются взрывы

Враг продолжает терроризировать Украину дронами-камикадзе. С ночи "Шахеды" фиксируют в воздушном пространстве, и сейчас – они атакуют Киев.

Так, в 15:22 в Киеве объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили, что "Шахеды" есть в северной части Киевской области и направляются в западном направлении.

В 15:43 Виталий Кличко сообщил, что вражеские БПЛА атакуют столицу. Мэр Киева добавил, что силы и средства пока отражают российскую атаку "Шахедами". Он также призвал киевлян оставаться в укрытии.

По состоянию на 15:54 в Киеве прозвучал отбой тревоги.

По состоянию на 15:54 в Киеве прозвучал отбой тревоги. Сейчас о последствиях вражеской атаки или пострадавших не сообщали.

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Сейчас атака "Шахедами" продолжается. По состоянию на 16:00 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Ровенской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой областях и Херсонской областях. Сигнал тревоги связан не только с атакой ударных БПЛА, но и из-за активности вражеской авиации.