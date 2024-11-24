Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера столиці Віталія Кличка. Закликаємо українців не нехтувати безпекою та залишатися в укриттях до відбою тривоги.

До теми Україну атакують "Шахеди": тривога дійшла до Києва

У Києві лунають вибухи

Ворог продовжує тероризувати Україну дронами-камікадзе. Від ночі "Шахеди" фіксують в повітряному просторі, й нині – вони атакують Київ.

Так, о 15:22 у Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили, що "Шахеди" є у північній частині Київщини й прямують у західному напрямку.

О 15:43 Віталій Кличко повідомив, що ворожі БпЛА атакують столицю. Мер Києва додав, шо сили та засоби наразі відбивають російську атаку "Шахедами". Він також закликав киян залишатися в укритті.

Станом на 15:54 у Києві пролунав відбій тривоги. Наразі про наслідки ворожої атаки чи постраждалих не повідомляли.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для різних областей України, а також атаки БпЛА – читайте в нашому телеграмі.

Наразі атака "Шахедами" триває. Станом на 16:00 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Рівненській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій областях та Херсонській областях. Сигнал тривоги пов'язаний не лише з атакою ударних БпЛА, а й через активність ворожої авіації.

Вночі Київ теж тероризували дронами

Ворожі дрони вночі 24 листопада також атакували "Шахеди". Вони заходили в напрямку Києва різними курсами, а повітряна тривога тривала понад 3 години.

Сили оборони виявили та знешкодили понад десяток безпілотників, які загрожували столиці. В столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих також не надходила.

Станом на 09:00 було відомо, що Росія запустила по території України 73 "Шахеди". Сили ППО збили 50 ударних БпЛА, 19 дронів було локаційно втрачено через активну роботу РЕБ, а ще 4 "Шахеди" продовжували атаку.

Втім, після того окупанти запустили нові групи ударних БпЛА. У деяких областях повітряна тривога через небезпеку ворожих ударів триває зранку. До прикладу, у Полтавській, Чернігівській та Донецькій області сигнал тривоги лунає з 11:04.