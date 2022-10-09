О звуках взрывов в Киеве телеграм-каналы начали сообщать около 18:05. После в столице прозвучали сирены.

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Кроме того, взрывы слышали в Ирпене. Правда, официальной информации нет. Вероятно, громкие звуки – результат работы украинских Сил обороны. Например, саперов.

Хотя в сети пишут о вероятности запуска ракет стратегической авиации. Людям следует оставаться в укрытиях, пока не объявят отбой.

Где объявили тревогу

  • Днепропетровская,
  • Харьковская,
  • Полтавская,
  • Луганская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Днепропетровская,
  • Херсонская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Кировоградская.
  • Черкасская,
  • Черниговская,
  • Киевская и Киев
  • Житомирская,
  • Винницкая,
  • Хмельницкая,
  • Тернопольская,
  • Ровненская,
  • Волынская,
  • Ивано-Франковская,
  • Черновицкая,
  • Львовская,
  • Закарпатская области.

Удар по Запорожью: что известно

  • Ночью 9 октября в Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Российские военные обстреляли Запорожье крылатыми ракетами "Х-22", а также использовали ракеты ПВО С-300.
  • В результате обстрела погибли по меньшей мере 13 человек – 5 женщин, 7 мужчин и 1 ребенок. Еще 73 жителя пострадали – 60 ранены, среди которых 35 женщин, 18 мужчин и 7 детей.

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