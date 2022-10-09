Про звуки вибухів у Києві телеграм-канали почали повідомляти близько 18:05. Опісля у столиці пролунали сирени.

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Звуки вибухів у Києві – робота саперів

Крім того, вибухи чули в Ірпені. Припускали, що гучні звуки – результат роботи українських сил оборони. Згодом це офіційно підтвердили у КМДА. Повідомили, що звуки вибухів у Київській області пов'язані з роботою саперів. У Києві все спокійно.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що був контрольований вибух на території Бучанського району.

У мережі пишуть про ймовірність запуску ракет стратегічною авіацією. Людям слід залишатись в укриттях, поки не оголосять відбій.

Де оголосили тривогу

Дніпропетровська,

Харківська,

Полтавська,

Луганська,

Донецька,

Запорізька,

Дніпропетровська,

Херсонська,

Миколаївська,

Одеська,

Кіровоградська.

Черкаська,

Чернігівська,

Київська та Київ,

Житомирська,

Вінницька,

Хмельницька,

Тернопільська,

Рівненська,

Волинська,

Івано-Франківська,

Чернівецька,

Львівська,

Закарпатська області.

Удар по Запоріжжю: що відомо

Вночі 9 жовтня у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Російські військові обстріляли Запоріжжя крилатими ракетами "Х-22", а також використали ракети ППО С-300.

Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше 13 людей – 5 жінок, 7 чоловіків та 1 дитина. Ще 73 мешканці постраждали – 60 поранено, серед яких 35 жінок, 18 чоловіків і 7 дітей.

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