Про звуки вибухів у Києві телеграм-канали почали повідомляти близько 18:05. Опісля у столиці пролунали сирени.
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Звуки вибухів у Києві – робота саперів
Крім того, вибухи чули в Ірпені. Припускали, що гучні звуки – результат роботи українських сил оборони. Згодом це офіційно підтвердили у КМДА. Повідомили, що звуки вибухів у Київській області пов'язані з роботою саперів. У Києві все спокійно.
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що був контрольований вибух на території Бучанського району.
У мережі пишуть про ймовірність запуску ракет стратегічною авіацією. Людям слід залишатись в укриттях, поки не оголосять відбій.
Де оголосили тривогу
- Дніпропетровська,
- Харківська,
- Полтавська,
- Луганська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Дніпропетровська,
- Херсонська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Кіровоградська.
- Черкаська,
- Чернігівська,
- Київська та Київ,
- Житомирська,
- Вінницька,
- Хмельницька,
- Тернопільська,
- Рівненська,
- Волинська,
- Івано-Франківська,
- Чернівецька,
- Львівська,
- Закарпатська області.
Удар по Запоріжжю: що відомо
- Вночі 9 жовтня у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Російські військові обстріляли Запоріжжя крилатими ракетами "Х-22", а також використали ракети ППО С-300.
- Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше 13 людей – 5 жінок, 7 чоловіків та 1 дитина. Ще 73 мешканці постраждали – 60 поранено, серед яких 35 жінок, 18 чоловіків і 7 дітей.