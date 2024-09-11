Неизвестные жестоко избили митрополита Климента, который служит в ВСУ

Неизвестные напали на митрополита Крымского и Симферопольского Климента, который также является военнослужащим ВСУ. У мужчины многочисленные раны и ссадины.

Инцидент произошел в ночь на 11 сентября. По словам Климента, для привлечения внимания нападавшие сказали ему "владыка, благословите".

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Избиение митрополита Климента: что известно об инциденте

Недавно Климент приехал в Киев по приглашению "Крымской Платформы". Церковный иерарх рассказал, что около 23:00 он шел в направлении Михайловского монастыря, где у него есть келья.

Возле монастыря трое неизвестных остановили его и начали избивать. Климент добавил, что для того, чтобы он остановился, кто-то из троих сказал: "Владыка, благословите!".

На фото можно увидеть многочисленные ушибы на лице церковного иерарха. Чувствительные кадры 18+.



Напали на митрополита Крымского и Симферопольского Климента / фото из телеграм-канала Цаплиенко

Он отметил, что для нападения было выбрано место, где нет камер наблюдения. Поэтому священнослужитель убежден, что нападение было спланировано.

Реакция полиции

На инцидент отреагировала полиция Киева, отметив, что узнали о происшествии во время мониторинга социальных сетей. Правоохранители сообщили, что уже общаются с потерпевшим и устанавливают обстоятельства происшествия.

Указанное событие зарегистрировано, продолжается проверка. На место выехала следственно-оперативная группа, которая общается с потерпевшим, и выясняет все обстоятельства,

– сообщили в правоохранительных органах.

Полицейские добавили, что более подробную информацию сообщат позже.

Справка. Климент (в миру Павел Кущ Николаевич) – архиерей ПЦУ, митрополит Симферопольский и Крымский. Во время начала оккупации Крыма Россией 2 марта 2014 года стал живым щитом на пути российских оккупантов перед украинской воинской частью. Выступает за права жителей оккупированного Крыма, освобождение украинских пленных и активно поддерживал запрет УПЦ МП. Является одним из главных участников в саммите Крымской платформы.