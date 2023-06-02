В КГГА отметили, что в 2022-2023 годах из бюджета города выделили 1,2 миллиарда гривен на обустройство укрытий.
Кстати говоря Трагедия у укрытия: полиция сообщила о подозрении четверым задержанным
Следствие собрало доказательства, подтверждающие преступные действия и сговор заказчиков работ с победителями тендеров. Таким образом, деньги во время реконструкции укрытий чиновники могли "присвоить" себе.
Завышали стоимость на миллион
Правоохранители осмотрели одно укрытие в Святошинском районе. Там были обнаружены факты невыполнения работ в полном объеме или неудовлетворительное их выполнение. Более того, использовали некачественные легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы. Их стоимость завышали более чем на 1 миллион гривен.
По состоянию на 19.00 осмотрели 15 объектов. Также по фактам хищения бюджетных денег при ремонте объектов гражданской защиты осуществляется досудебное расследование по уголовным производствам.
Укрытие в Киеве / Фото прокуратуры
Хранилища в неудовлетворительном состоянии
Прокуратура установила, что многие хранилища в разных районах Киева не могут полноценно выполнять свои функции. Сооружения вообще находятся в аварийном состоянии.
Поэтому прокуроры подали в суды 28 исков, чтобы обязать владельцев привести хранилища в порядок. Уже исправили состояние 5 укрытий.
Укрытие в неудовлетворительном состоянии / Фото прокуратуры
Трагедия у укрытия в Киеве: что известно
- Во время ночной атаки по Киеву 1 июня погибли три человека. Речь идет о 33-летней женщине, 34-летней матери и ее 9-летней дочери.
- Люди во время воздушной тревоги пытались укрыться от опасности в хранилище, но оно было закрыто.
- Поэтому троим чиновникам райгосадминистрации и охраннику поликлиники объявили о подозрении.