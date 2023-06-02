У КМДА зазначили, що у 2022 – 2023 роках з бюджету міста виділили 1,2 мільярда гривень на облаштування укриттів.
До речі Трагедія біля укриття: поліція повідомила про підозру чотирьом затриманим
Слідство зібрало докази, які підтверджують злочинні дії та змову замовників робіт з переможцями тендерів. Таким чином гроші під час реконструкції укриттів чиновники могли "присвоїти" собі.
Завищували вартість на мільйон
Правоохоронці оглянули одне укриття у Святошинському районі. Там знайшли факти невиконання робіт в повному обсязі або незадовільне їх виконання. Ба більше, використовували неякісні легкозаймисті, пожежонебезпечніх матеріали. Їх вартість завищували на понад 1 мільйон гривень.
Станом на 19:00 оглянули 15 об'єктів. Також за фактами розкрадання бюджетних грошей під час ремонту об’єктів цивільного захисту здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях.
Укриття в Києві / Фото прокуратури
Сховища у незадовільному стані
Прокуратура встановила, що багато сховищ у різних районах Києва не можуть повноцінно виконувати свої функції. Споруди взагалі перебувають в аварійному стані.
Тому прокурори подали до судів 28 позовів, щоб зобов'язати власників привести сховища до порядку. Наразі вже виправили стан 5 укриттів.
Укриття в незадовільному стані / Фото прокуратури
Трагедія біля укриття в Києві: що відомо
- Під час нічної атаки по Києву 1 червня загинули троє людей. Мовиться про 33-річну жінку, 34-річну матір та її 9-річну донечку.
- Люди під час повітряної тривоги намагалися сховатися від небезпеки у сховищі, але воно було закритим.
- Через це трьом посадовцям райдержадміністрації та охоронцю поліклініки оголосили про підозру.