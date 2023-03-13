В Голосеевском районе по улице Большая Васильковская мужчина построил "дополнительную" квартиру на крыше. О факте незаконного строительства сообщил директор Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко.
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Нарушитель никого не пускает на крышу
Инспекторы Коммунального предприятия "Киевблагоустройство" обнаружили незаконную надстройку на крыше одной из многоэтажек. В ходе проверки выяснилось, что на проведение работ никаких контрольных карт не выдавали.
Поскольку правонарушитель никого не пропускал в свою квартиру, была вызвана Патрульная полиция Киева. Однако они не смогли идентифицировать нарушителя. Мужчина закрыл доступ к надстройке, заблокировал проход на крышу.
Квартира на крыше в Киеве: видео
Ткаченко призывает обратить внимание на это правонарушение.
Я обращаю внимание на ситуацию правоохранительные органы и Киевскую городскую прокуратуру и прошу присоединиться. За подобные действия нарушители должны нести наказание в суде, ведь, кроме нарушения благоустройства, ставится под угрозу безопасность жильцов дома, на крыше которого и началось незаконное строительство,
– заявил Ткаченко.
В настоящее время инициирован иск в суд. В КГГА требуют возбудить уголовное производство на нарушителей.
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