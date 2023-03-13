На самом деле Киевское море очень сложно назвать морем, ведь это всего-навсего большое водохранилище. Кстати, это также одно из шести самых больших водохранилищ в каскаде Днепра в пределах Киевской и Черниговской областей. Об айсберге, который там на днях заметили, рассказывает 24 Канал со ссылкой на публикации людей в социальных сетях.
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Красота Украины поражает
Фактически айсберг – это плавучая ледовая гора больших размеров, в которой, на первый взгляд, казалось бы, нет ничего особенного, однако она иногда завораживает своей красотой. Так и в этом случае: кто-то может назвать айсберг в Киевском море обычным скоплением льда, а кто-то – удивительной мистерией нашей природы.
На побережье Киевского моря заметили айсберг: смотрите видео из соцсетей
Очевидно, после победы в войне мы будем иметь возможность и повод больше узнать о нашем государстве. И на самом деле мы пока еще сами не до конца осознаем, насколько природа Киевщины, Черниговщины, Львовщины, Донетчины, Луганщины, Крыма, Запорожья, Волыни, Закарпатья, Кировоградщины, Одесщины и других регионов невероятна.
Где расположен Киевское водохранилище: смотрите на карте от Google maps
Весна пришла – природа просыпается
- В эти дни прихода весны мы можем наблюдать, как природа оживает и просыпается после зимнего сна. В частности, в Одесском зоопарке после спячки просыпались медведи. В сети появились забавные фотографии косолапых, на которые смотреть без восторга и улыбки невозможно.
- Вместе с тем фотографам удалось на днях зафиксировать жизнь лис, оленей и других братьев наших меньших на территории Карпатских гор. Фактически четвероногие попали в такие "фотоловушки".
- Однако вспомним также по этой теме, что широкомасштабная война продолжается и российские оккупанты продолжают уничтожать украинскую флору и фавную. Очевидно, они наносят такой вред нашей природе, от которого мы будем страдать еще не одно десятилетие.