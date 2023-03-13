На самом деле Киевское море очень сложно назвать морем, ведь это всего-навсего большое водохранилище. Кстати, это также одно из шести самых больших водохранилищ в каскаде Днепра в пределах Киевской и Черниговской областей. Об айсберге, который там на днях заметили, рассказывает 24 Канал со ссылкой на публикации людей в социальных сетях.

Смотрите также Зарплаты по-новому и переводы без комиссий: что такое е-гривна и когда она изменит жизнь украинцев

Красота Украины поражает

Фактически айсберг – это плавучая ледовая гора больших размеров, в которой, на первый взгляд, казалось бы, нет ничего особенного, однако она иногда завораживает своей красотой. Так и в этом случае: кто-то может назвать айсберг в Киевском море обычным скоплением льда, а кто-то – удивительной мистерией нашей природы.

На побережье Киевского моря заметили айсберг: смотрите видео из соцсетей

Очевидно, после победы в войне мы будем иметь возможность и повод больше узнать о нашем государстве. И на самом деле мы пока еще сами не до конца осознаем, насколько природа Киевщины, Черниговщины, Львовщины, Донетчины, Луганщины, Крыма, Запорожья, Волыни, Закарпатья, Кировоградщины, Одесщины и других регионов невероятна.

Где расположен Киевское водохранилище: смотрите на карте от Google maps

Весна пришла – природа просыпается