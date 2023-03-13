Насправді Київське море дуже складно назвати морем, адже це всього-на-всього велике водосховище. До речі, це також одне з шести найбільших водосховищ у каскаді Дніпра в межах Київської та Чернігівської областей. Про айсберг, який там днями помітили, розповідає 24 Канал з посиланням на публікації людей в соціальних мережах.

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Краса України вражає

Фактично айсберг – це плавуча льодова гора великих розмірів, у якій, на перший погляд, здавалось би, не має нічого особливого, однак вона інколи заворожує своєю красою. Так і в цьому випадку: хтось може назвати айсберг в Київському морі звичайним скупченням криги, а хтось – дивовижною містерією нашої природи.

На узбережжі Київського моря помітили айсберг: дивіться відео зі соцмереж

Очевидно, після перемоги у війні ми матимемо змогу та привід більше дізнатися про нашу державу. І насправді ми поки ще самі не до кінця усвідомлюємо, наскільки природа Київщини, Чернігівщини, Львівщини, Донеччини, Луганщини, Криму, Запоріжжя, Волині, Закарпаття, Кіровоградщини, Одещини та інших регіонів є неймовірною.

Де розташоване Київське водосховище: дивіться на карті від Google maps

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