У Голосіївському районі по вулиці Велика Васильківська чоловік побудував "додаткову" квартиру на даху. Про факт незаконного будівництва повідомив директор Департаменту міського благоустрою КМДА Тимур Ткаченко.
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Порушник нікого не пускає на дах
Інспектори Комунального підприємства "Київблагоустрій" виявили незаконну надбудову на даху однієї з багатоповерхівок. Під час перевірки з'ясувалося, що на проведення робіт ніяких контрольних карток не видавали.
Оскільки правопорушник нікого не пропускав до своєї квартири, було викликано Патрульну поліцію Києва. Проте й вони не змогли ідентифікувати порушника. Чоловік закрив доступ до надбудови, заблокував прохід на дах.
Квартира на даху у Києві: відео
Ткаченко закликає звернути увагу на це правопорушення.
Я звертаю увагу на цю ситуацію правоохоронні органи та Київську міську прокуратуру і прошу приєднатися. За подібні дії порушники мають нести покарання у суді, адже окрім порушення благоустрою, ставиться під загрозу безпека мешканців будинку, на даху якого і почалось незаконне будівництво,
– заявив Ткаченко.
Нині ініційовано позов до суду. У КМДА вимагають відкрити кримінальне провадження на порушників.
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