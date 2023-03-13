У Голосіївському районі по вулиці Велика Васильківська чоловік побудував "додаткову" квартиру на даху. Про факт незаконного будівництва повідомив директор Департаменту міського благоустрою КМДА Тимур Ткаченко.

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Порушник нікого не пускає на дах

Інспектори Комунального підприємства "Київблагоустрій" виявили незаконну надбудову на даху однієї з багатоповерхівок. Під час перевірки з'ясувалося, що на проведення робіт ніяких контрольних карток не видавали.

Оскільки правопорушник нікого не пропускав до своєї квартири, було викликано Патрульну поліцію Києва. Проте й вони не змогли ідентифікувати порушника. Чоловік закрив доступ до надбудови, заблокував прохід на дах.

Квартира на даху у Києві: відео

Ткаченко закликає звернути увагу на це правопорушення.

Я звертаю увагу на цю ситуацію правоохоронні органи та Київську міську прокуратуру і прошу приєднатися. За подібні дії порушники мають нести покарання у суді, адже окрім порушення благоустрою, ставиться під загрозу безпека мешканців будинку, на даху якого і почалось незаконне будівництво,

– заявив Ткаченко.

Нині ініційовано позов до суду. У КМДА вимагають відкрити кримінальне провадження на порушників.

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