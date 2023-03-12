Про це повідомили сьогодні, 12 березня, очевидці у соціальних мережах. Вони оприлюднили відповідні відео.
Дивіться також У Києві BMW влетіло в трактор комунальників: є жертви
"У Києві затопило вулицю Фанерну вздовж Харківського шосе. Водії застрягли у калюжах", – зазначали очевидці.
У києві затопило вулицю Фанерну / Фото з телеграм-каналів
На відео можна побачити наслідки надзвичайної події: кілька легковиків застрягли у калюжах, проїжджа частина вулиці перетворилась на невелику річку.
Дорога буквально перетворилась на річку: відео
Зазначають, що рух по вулиці ускладнено. Наразі невідомо, коли наслідки прориву будуть ліквідовані.
Автівки застрягли у калюжах: відео
Тим часом на Дніпропетровщині рятувальники та місцеві мешканці з двох крижин врятували 41 рибалку. Вони дрейфували по Дніпру на відстані 150 метрів від берега.