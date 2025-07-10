Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.
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Где в Киеве перекрыто движение транспорта
Билошицкий утром 10 июля сообщил об изменениях в движении транспорта в столице. В частности, он сообщил, где движение транспорта по состоянию на 7 часов утра перекрыто.
В Киеве движение транспорта перекрыто:
- по улице Волновахской (от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела);
- по улице Козелецкой (от перекрестка с улицей Николая Василенко);
- по улице Сечевых Стрельцов (от перекрестка с улицей Студенческой до перекрестка с улицей Николая Пимоненко);
- по улице Юрия Ильенко (от перекрестка с улицей Дегтяревской до перекрестка с улицей Митрофана Довнар-Запольского);
- по улице Олексы Тихого (от перекрестка с переулком Чугуевским до перекрестка с улицей Грушецкой).