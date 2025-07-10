Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

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Где в Киеве перекрыто движение транспорта

Билошицкий утром 10 июля сообщил об изменениях в движении транспорта в столице. В частности, он сообщил, где движение транспорта по состоянию на 7 часов утра перекрыто.

В Киеве движение транспорта перекрыто: