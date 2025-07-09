Настоящий водопад: на мосту Патона в Киеве снова прорвало сеть на мосту Патона

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на столичные телеграмм-каналы.

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Жители назвали это явление "киевским водопадом"

Из трубы, проходящей под мостом Патона через Днепр 9 июля снова полилась вода из-за коммунальной аварии. Сильный "водопад" стекает прямо в реку. Киевляне уже привыкли к частым прорывам сети на мосту Патона.

По состоянию на 20:09 в Киевтеплоэнерго не прокомментировали аварию на теплосети под мостом Патона. Так же о прорыве не еще не сообщили в КГГА. О происшествии рассказывают только местные жители.

Новый прорыв сети на мосту Патона: смотрите видео

Аварии на теплосети происходят там из-за того, что мост с 2017 года считается аварийным. В 2020 году городской голова Виталий Кличко подписал распоряжение о ремонте главной артерии Киева до конца 2025 года. В Институте электросварки имени Евгения Патона отмечают, что фактически мост не обслуживался с 1953 года. Из-за серьезной коррозии толщина металла снизу моста сильно уменьшилась, из-за чего вода легко пробивает сеть.

"Водопад" из-под моста Патона в Киеве: видео

Жители сняли прорыв сети под мостом: видео из социальных сетей

Мост Патона не планировали полностью перестраивать, а хотели провести реставрацию "с приспособлением". Перестройка моста просто невозможна, ведь он является памятником градостроительства и архитектуры.

Специалисты обещали, что гарантия ремонта составит не менее, чем 10 лет. Пока неизвестно, состоится ли полная реставрация моста в указанные сроки.

Что известно о мосте Патона