Справжній водоспад: на мосту Патона в Києві знову прорвало мережу

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Жителі назвали це явище "київським водоспадом"

Із труби, що проходить під мостом Патона через Дніпро 9 липня знову полилася вода через комунальну аварію. Сильний "водоспад" стікає просто в річку. Кияни вже звикли до частих проривів мережі на мосту Патона.

Станом на 20:09 в Київтеплоенерго не прокоментували аварію на тепломережі під мостом Патона. Так само про прорив не ще не повідомили в КМДА. Про подію розповідають лише місцеві жителі.

Новий прорив мережі на мосту Патона: дивіться відео

Аварії на тепломережі стаються там через те, що міст із 2017 року вважається аварійним. У 2020 році міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про ремонт головної артерії Києва до кінця 2025 року. В Інституті електрозварювання імені Євгена Патона зазначають, що фактично міст не обслуговувався з 1953 року. Через серйозну корозію товщина металу знизу мосту сильно зменшилася, через що вода легко пробиває мережу.

"Водоспад" з-під моста Патона в Києві: відео

Жителі зафільмували прорив мережі під мостом: відео із соціальних мереж

Міст Патона не планували повністю перебудовувати, а хотіли провести реставрацію "з пристосуванням". Перебудова мосту просто неможлива, адже він є пам'яткою містобудування та архітектури.

Фахівці обіцяли, що гарантія ремонту становитиме не менше, ніж 10 років. Наразі невідомо, чи відбудеться повна реставрація мосту в зазначені терміни.

Що відомо про міст Патона