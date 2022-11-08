Пещеру нашел памятникохранитель, эксперт Центра развития городов Дмитрий Перов. По его словам, на стенах пещеры изображены животные и граффити более позднего "варяжского" периода.

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Он отмечает, что пещерный комплекс достигает веков Киевской Руси и похож по конфигурациям в Варяжскую и Смородиновую пещеру.

Руна Альгиз (или "куриная лапа"), очертания которой можно увидеть на одной из стен комплекса, использовалась древними варягами как символ защиты, оберег, символ жизни. Такие символы наносили на стены дома и использовали в качестве оберега,

– отметил Перов.

На участке по адресу Вознесенский спуск, 25, где обнаружили древний пещерный комплекс и где расположены остатками дома 1898 года, могут построить ЖК.



Как выглядит пещера / Фото из фейсбука Дмитрия Перова

Активист собрал ряд экспертных выводов по обнаруженным пещерам. После обращения вопрос передачи участка под застройку сняли с повестки дня в КГГА.



Наскальные рисунки / Фото из фейсбука Дмитрия Перова

Как активист нашел пещеру

Дмитрий рассказал журналистам УП, что об этой пещере слышал еще с самого детства. О ней ему рассказывала бабушка. Тогда это казалось для него детской легендой.

Несколько недель назад он предложил друзьям пойти в старую усадьбу, чтобы отыскать пещеру, о которой слышал с детства.



Уникальная находка в центре Киева / Фото из фейсбука Дмитрия Перова

Специалист отмечает необходимость продолжения исследований, поскольку рядом расположен большой комплекс монастырских сооружений XIV – XVI века.

"В Киеве есть много подобных пещер"

Археолог считает, что Вознесенская пещера похожа на Смординскую пещеру XVII века или Вряжскую пещеру в Киево-Печерской лавре.

Он добавляет, что в Киеве очень много пещер, сохранившихся в участках, где не было сплошной застройки. Вознесенская пещера – не исключение. Она была вырыта на склоне горы, а стена усадьбы в XIX веке "прикрыла" вход в пещеру и сохранила ее.

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