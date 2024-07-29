О ситуации сообщила руководитель медслужбы 3-й ОШБр Виктория Ковач на своей странице в фейсбук. Она также обнародовала фотографии, на которых видны последствия действий злоумышленников – авто, которое сгорело.

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В Киеве подожгли авто медслужбы 3 ОШБр

Ковач отметила, что именно авто ожидало ремонта в столице. По ее словам, на видеофиксации видно трех человек, которые сначала облили жидкостью автомобиль, а потом его подожгли.

Они сожгли медэвак, который эвакуировал большое количество раненых и после ремонта должен был продолжать это делать,

– заявила она.

Она сообщила, что эта машина была куплена за средства, собранные волонтерами. Других деталей Ковач не уточнила.



В Киеве сожгли медицинское эвакуационное авто Третьей штурмовой / Фото Виктории Ковач