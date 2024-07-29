Про ситуацію повідомила керівник медслужби 3-ї ОШБр Вікторія Ковач на своїй сторінці у фейсбук. Вона також оприлюднила світлини, на яких видно наслідки дій зловмисників – авто, яке згоріло.

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У Києві підпалили авто медслужби 3 ОШБр

Ковач зазначила, що саме авто очікувало ремонту в столиці. За її словами, на відеофіксації видно трьох осіб, які спочатку облили рідиною автомобіль, а потім його підпалили.

Вони спалили медевак, який евакуював велику кількість поранених і після ремонту мав продовжувати це робити,

– заявила вона.

Вона повідомила, що ця машина була куплена за кошти, зібрані волонтерами. Інших деталей Ковач не уточнила.



У Києві спалили медичне евакуаційне авто Третьої штурмової / Фото Вікторії Ковач