На территории воинской части в Киеве обнаружили незаконную регистрацию храма, – Минобороны

Министерство обороны выявило незаконную регистрацию храма на территории воинской части в Киеве. Владелец этого объекта связан с православной церковью Московского патриархата.

Об этом пресс-служба Минобороны сообщила в понедельник, 19 августа. Добавим, что там объяснили, к чему могли привести такие незаконные действия.

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На территории воинской части в Киеве обнаружили незаконную регистрацию храма

Министерством обороны Украины во время проведения внутреннего аудита на территории воинской части в городе Киеве был выявлен факт незаконной регистрации права частной собственности на храм,

– говорится в сообщении.

Там сообщили, что владельцем незаконно зарегистрированного объекта выступила религиозная организация, которая связана с православной церковью Московского патриархата.

Также в оборонном ведомстве отметили, что эти незаконные действия могли привести к утечке информации о перемещении военных подразделений и техники и создавали возможность доступа к территории воинской части посторонних гражданских лиц.

Отмечается, что сейчас храм передан Службе военного капелланства Вооруженных Сил Украины, где он будет использоваться для удовлетворения духовных и религиозных потребностей военнослужащих и членов их семей.