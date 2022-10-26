Как сообщили в Дарницком управлении полиции, сообщение о нападении поступило в 13:50. Правоохранители выяснили, что после нападения неизвестных у женщины пропало более 300 тысяч гривен.
Интересно Прихватят останки князя Потемкина: пропагандисты советуют, что нужно вывезти из Херсона
Что известно о разбойном нападении
Потерпевшая сообщила, что неизвестный схватил ее за горло и начал душить, пока она не потеряла сознание. Когда женщина очнулась, то увидела, что исчезла значительная сумма средств, а именно около 380 тысяч гривен. Эти деньги она хранила при себе, ведь планировала разместить их на депозитном счете в банке.
Выяснилось, что сын потерпевшей работает пограничником, а с начала полномасштабного вторжения находится в плену у оккупантов. Поэтому женщина получала от государства социальные выплаты.
Что с нападавшими
Далеко с награбленным преступники не скрылись. Правоохранители оперативно установили и задержали двух мужчин, причастных к ограблению. Они жили в том же хостеле, где работает потерпевшая.
Теперь же решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении. Также им изберут меры предосторожности.
В Киеве двое мужчин украли около 380 тысяч гривен / Фото с сайта Офиса Генпрокурора
Громкие дела: последние новости
- Недавно завершился суд над тремя мужчинами, которые в 2015 году в Киеве недалеко от станции метро "Гидропарк" напали на 4 участников АТО и убили одного из военных. Суд вынес приговор и приговорил их к 15 и 8 годам лишения свободы.
- Ужасное убийство произошло в Днепре. Там мужчина убил 13-летнего парня из-за ссоры с его родителями. Перед убийством он убедился, что взрослых нет дома.
- В Винницкой области попытались убить правоохранителя. Неизвестные поместили на капот его машины взрывчатку. К счастью, правоохранитель выжил, а злоумышленнику грозит тюрьма.