Как сообщили в Дарницком управлении полиции, сообщение о нападении поступило в 13:50. Правоохранители выяснили, что после нападения неизвестных у женщины пропало более 300 тысяч гривен.

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Что известно о разбойном нападении

Потерпевшая сообщила, что неизвестный схватил ее за горло и начал душить, пока она не потеряла сознание. Когда женщина очнулась, то увидела, что исчезла значительная сумма средств, а именно около 380 тысяч гривен. Эти деньги она хранила при себе, ведь планировала разместить их на депозитном счете в банке.

Выяснилось, что сын потерпевшей работает пограничником, а с начала полномасштабного вторжения находится в плену у оккупантов. Поэтому женщина получала от государства социальные выплаты.

Что с нападавшими

Далеко с награбленным преступники не скрылись. Правоохранители оперативно установили и задержали двух мужчин, причастных к ограблению. Они жили в том же хостеле, где работает потерпевшая.

Теперь же решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении. Также им изберут меры предосторожности.

В Киеве двое мужчин украли около 380 тысяч гривен / Фото с сайта Офиса Генпрокурора

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