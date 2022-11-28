В компании YASNO рассказали, что решение об отсутствии иллюминаций на елке означает, что удастся снизить значительную дополнительную нагрузку на сеть. Следовательно, будет уменьшено количество потребностей для отключения электроэнергии.
Кстати Хоть какая-то стабильность: в Киеве пытаются подавать свет на 2 – 3 часа дважды в сутки
Отказ от иллюминаций позволит избежать увеличения дефицита электроэнергии
Компания YASNO вместе с партнерами разработала инфографику о "цене" елок предыдущих лет. Таким образом, люди смогут оценить масштабы праздничных фото на фоне новогодних огней Софийской площади.
Согласно данным компании, главная елка страны, сияющая 25 дней, создает дополнительную нагрузку на энергосеть города. За один день центральная елка потребляет 5,96 МВт электроэнергии.
В YASNO заявили, что такой объем потребления электричества увеличивает на 2% уже имеющийся дефицит электроэнергии в Киеве. Сообщается, что такое количество электроэнергии за час потребляют 1 192 квартиры, или 12 многоэтажек.
"Цена" главной елки в Киеве / Инфографика YASNO
В Киеве таки установят елку: что известно
- В начале ноября мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что на зимние праздники в столице не будет массовых празднований, однако новогоднюю елку планируют установить.
- Идея понравилась не всем, поэтому киевляне создали петицию с просьбой не устанавливать новогоднюю елку. Петиция собрала необходимое количество голосов.
- 28 ноября Кличко сообщил, что в Киеве все же планируют установить главную елку страны. Однако новогодних концертов в этом году не будет.
- Городские власти обратились к бизнесу, который согласился за свои частные средства установить елки "без новогоднего пафоса".
- Кроме того, в Киеве установят миниатюрную копию главной новогодней елки. Посмотреть эту красоту можно будет возле станции метро "Театральная". Также возле нее будет создана фотозона.