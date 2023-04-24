Об инциденте первыми сообщили киевские паблики. После того, как агрессивного клиента нашли в социальных сетях, он начал удивительно оправдываться. Однако перед баристой так и не извинился. Об этом пишет 24 Канал.

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Подробности инцидента

Парень зашел в кафе "Комфорт Таун" и заказал лат на банановом молоке. Однако бариста ошиблась, так что после замечания клиента она переработала ему напиток за счет заведения. Но тот все равно решил вернуть деньги. Когда бариста отказалась, он стал ей угрожать. Выходя из кафе, он ударил девушку по лицу. Этот момент отчетливо попал на камеру наблюдения.

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Когда агрессивного парня нашли в соцсетях, он начал оправдываться, что якобы работает в КГГА, поэтому ему ничего не будет. Однако критика не прекратилась, тогда он решил надавить на жалость и написал слезный пост об отношениях с родителями.

Аудитория не оценила его оправдание. Поэтому парень решил закрыть свой аккаунт. Тем временем за него уже вступилась его мама. Она попросила не трогать ее сына – якобы у него такая травма после просмотра видео, где военному отрезают голову.

Нападающий не работает в КГГА

Ударившего баристу парня зовут Владислав Шевченко. В КГГА отметили, что он у них не работает и никогда не работал. Он был стажером в частном кафе, расположенном в здании мэрии.

Владимир Шевченко был стажером частного заведения, которое по договору аренды работает в здании киевской мэрии и оказывает услуги в сфере питания. По данным заведения, Владимир стажировался на позиции бариста в кафе. По обращению мэрии арендатор сразу разорвал отношения с Владимиром Шевченко,

– сообщили в КГГА.