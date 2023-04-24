Про інцидент першими повідомили київські пабліки. Після того, як агресивного клієнта знайшли у соціальних мережах, він почав дивно виправдовуватись. Проте перед баристою так і не вибачився. Про це пише 24 Канал.

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Подробиці інциденту

Хлопець зайшов в кав'ярню "Комфорт Таун" та замовив лате на банановому молоці. Проте бариста помилилася, тож після зауваження клієнта вона переробила йому напій коштом закладу. Але той все одно вирішив повернути кошти. Коли бариста відмовилась, він почав їй погрожувати. Виходячи з кафе, він вдарив дівчину по обличчю. Цей момент чітко потрапив на камеру спостереження.

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Коли агресивного хлопця знайшли в соцмережах, він почав виправдовуватися, що нібито працює в КМДА, тому йому нічого не буде. Проте критика не припинилась, тоді він вирішив натиснути на жалість й написав слізний пост про стосунки з батьками.

Аудиторія не оцінила його виправдання. Тож хлопець вирішив закрити свій обліковий запис. Тим часом за нього вже заступилась його мама. Вона попросила не чіпати її сина – нібито в нього така травма після перегляду відео, де військовому відрізають голову.

Нападник не працює в КМДА

Хлопця, що вдарив баристу, звуть Владислав Шевченко. У КМДА наголосили, що він в них не працює та ніколи не працював. Він лиш був стажером в приватному кафе, яке розташоване в будівлі мерії.

Володимир Шевченко був стажером приватного закладу, яке за договором оренди працює в будівлі київської мерії та надає послуги у сфері харчування. За даними закладу, Володимир стажувався на позиції баристи в кафе. За зверненням мерії одразу орендар розірвав стосунки з Володимиром Шевченком,

– повідомили в КМДА.