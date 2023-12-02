Выехал на "встречу": в Киеве пьяный водитель устроил ДТП, двое погибших

В Киеве, в Печерском районе, пьяный водитель "Тойоты" выехал на встречную полосу и врезался в легковушку "Рено". В результате аварии двое граждан погибли.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве. Отмечают, что ДТП произошло вечером 1 декабря на улице Староноводницкой.

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Обстоятельства ДТП

Водитель автомобиля "Тойота", двигаясь по проезжей части, выехал на встречную полосу движения, в результате чего столкнулся с машиной марки "Рено".

"Водитель и пассажир автомобиля "Рено" от полученных травм погибли на месте происшествия", – сообщили в полиции.

Отмечают, что личность виновника аварии установили – это гражданин другого государства, 1979 года рождения. Мужчина, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.



Водитель "Тойоты" был пьян / Фото Полиции



Место аварии в Печерске / Фото полиции

Что угрожает водителю "Тойоты"

Правоохранители задержали нарушителя, данные о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 286-1 УК (нарушение ПБДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).

Виновнику смертельного ДТП грозит наказание до 10 лет тюрьмы.