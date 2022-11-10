Важные решения были одобрены 10 ноября на заседании Экспертного совета Минкульта. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Спойлер: Ватутину и Щорсу не место в публичном пространстве Украины,
– подчеркнул Ткаченко.

Он добавил, что детали обнародует впоследствии, в официальном решении Совета.

В Киеве переименуют ряд улиц

Депутаты Киевсовета 10 ноября переименовали еще 11 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым:

  • улица Беломорская – улица Екатерины Гандзюк,
  • улица Магнитогорская – улица Якова Гнездовского,
  • улица Ломоносова – улица Юлии Здановской,
  • улица Северо-Сырецкая – улица Виктора Некрасова,
  • бульвар Труда – бульвар Ивана Котляревского,
  • улица Генерала Карбышева – улица Ирины Бекешкиной,
  • улица Челябинская – улица Пантелеймона Кулиша,
  • улица Николая Гастелло – улица Бусовогорская,
  • улица Мамина-Сибиряка – улица Вечевая,
  • улица Вали Котика – улица Венская,
  • улица Ижевская – улица Ижкарская.

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