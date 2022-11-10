Важные решения были одобрены 10 ноября на заседании Экспертного совета Минкульта. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Спойлер: Ватутину и Щорсу не место в публичном пространстве Украины,

– подчеркнул Ткаченко.

Он добавил, что детали обнародует впоследствии, в официальном решении Совета.

Обратите внимание! Ватутина называют палачом украинского народа. Украинский институт национальной памяти включил его в список лиц, причастных к борьбе против независимости Украины, организации голодоморов и политических репрессий. Николай Щорс в 1918-19 годы командовал войсками большевиков в боях против Армии УНР.

В Киеве переименуют ряд улиц

Депутаты Киевсовета 10 ноября переименовали еще 11 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым:

улица Беломорская – улица Екатерины Гандзюк,

улица Магнитогорская – улица Якова Гнездовского,

улица Ломоносова – улица Юлии Здановской,

улица Северо-Сырецкая – улица Виктора Некрасова,

бульвар Труда – бульвар Ивана Котляревского,

улица Генерала Карбышева – улица Ирины Бекешкиной,

улица Челябинская – улица Пантелеймона Кулиша,

улица Николая Гастелло – улица Бусовогорская,

улица Мамина-Сибиряка – улица Вечевая,

улица Вали Котика – улица Венская,

улица Ижевская – улица Ижкарская.

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