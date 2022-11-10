Важные решения были одобрены 10 ноября на заседании Экспертного совета Минкульта. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
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Спойлер: Ватутину и Щорсу не место в публичном пространстве Украины,
– подчеркнул Ткаченко.
Он добавил, что детали обнародует впоследствии, в официальном решении Совета.
В Киеве переименуют ряд улиц
Депутаты Киевсовета 10 ноября переименовали еще 11 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым:
- улица Беломорская – улица Екатерины Гандзюк,
- улица Магнитогорская – улица Якова Гнездовского,
- улица Ломоносова – улица Юлии Здановской,
- улица Северо-Сырецкая – улица Виктора Некрасова,
- бульвар Труда – бульвар Ивана Котляревского,
- улица Генерала Карбышева – улица Ирины Бекешкиной,
- улица Челябинская – улица Пантелеймона Кулиша,
- улица Николая Гастелло – улица Бусовогорская,
- улица Мамина-Сибиряка – улица Вечевая,
- улица Вали Котика – улица Венская,
- улица Ижевская – улица Ижкарская.
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