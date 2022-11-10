Важливі рішення схвалили 10 листопада на засіданні Експертної ради Мінкульту. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
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Спойлер: Ватутіну і Щорсу не місце в публічному просторі України,
– наголосив Ткаченко.
Він додав, що деталі оприлюднить згодом, в офіційному рішенні Ради.
У Києві перейменують низку вулиць
Депутати Київради 10 листопада перейменували ще 11 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим:
- вулиця Біломорська – вулиця Катерини Гандзюк,
- вулиця Магнітогорська – вулиця Якова Гніздовського,
- вулиця Ломоносова – вулиця Юлії Здановської,
- вулиця Північно-Сирецька – вулиця Віктора Некрасова,
- бульвар Праці – бульвар Івана Котляревського,
- вулиця Генерала Карбишева – вулиця Ірини Бекешкіної,
- вулиця Челябінську – вулиця Пантелеймона Куліша,
- вулиця Миколи Гастелло – вулиця Бусовогірська,
- вулиця Маміна-Сибіряка – вулиця Вічова,
- вулиця Валі Котика – вулиця Віденська,
- вулиця Іжевська – вулиця Іжкарську.
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