Важливі рішення схвалили 10 листопада на засіданні Експертної ради Мінкульту. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Спойлер: Ватутіну і Щорсу не місце в публічному просторі України,
– наголосив Ткаченко.

Він додав, що деталі оприлюднить згодом, в офіційному рішенні Ради.

У Києві перейменують низку вулиць

Депутати Київради 10 листопада перейменували ще 11 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим:

  • вулиця Біломорська – вулиця Катерини Гандзюк,
  • вулиця Магнітогорська – вулиця Якова Гніздовського,
  • вулиця Ломоносова – вулиця Юлії Здановської,
  • вулиця Північно-Сирецька – вулиця Віктора Некрасова,
  • бульвар Праці – бульвар Івана Котляревського,
  • вулиця Генерала Карбишева – вулиця Ірини Бекешкіної,
  • вулиця Челябінську – вулиця Пантелеймона Куліша,
  • вулиця Миколи Гастелло – вулиця Бусовогірська,
  • вулиця Маміна-Сибіряка – вулиця Вічова,
  • вулиця Валі Котика – вулиця Віденська,
  • вулиця Іжевська – вулиця Іжкарську.

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