Важливі рішення схвалили 10 листопада на засіданні Експертної ради Мінкульту. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Спойлер: Ватутіну і Щорсу не місце в публічному просторі України,

– наголосив Ткаченко.

Він додав, що деталі оприлюднить згодом, в офіційному рішенні Ради.

Зверніть увагу! Ватутіна називають катом українського народу. Український інститут національної пам’яті включив його у список осіб, причетних до боротьби проти незалежності України, організації голодоморів та політичних репресій. Микола Щорс у 1918 – 19 роки командував військами більшовиків у боях проти Армії УНР.

У Києві перейменують низку вулиць

Депутати Київради 10 листопада перейменували ще 11 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим:

вулиця Біломорська – вулиця Катерини Гандзюк,

вулиця Магнітогорська – вулиця Якова Гніздовського,

вулиця Ломоносова – вулиця Юлії Здановської,

вулиця Північно-Сирецька – вулиця Віктора Некрасова,

бульвар Праці – бульвар Івана Котляревського,

вулиця Генерала Карбишева – вулиця Ірини Бекешкіної,

вулиця Челябінську – вулиця Пантелеймона Куліша,

вулиця Миколи Гастелло – вулиця Бусовогірська,

вулиця Маміна-Сибіряка – вулиця Вічова,

вулиця Валі Котика – вулиця Віденська,

вулиця Іжевська – вулиця Іжкарську.

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